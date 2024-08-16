В РФ представлен новый беспилотник, который уже успел получить название “Ночная ведьма”. Этот ударный дрон способен выполнять ударные миссии, сбрасывая боеприпасы с высоты, а также доставлять грузы на значительные расстояния. Подобные возможности делают его важным нововведением в арсенале вооруженных сил.

“Ночная ведьма” представляет собой гексакоптер это тип беспилотника с шестью винтами, что обеспечивает ему высокую маневренность и стабильность в воздухе. Отличительной особенностью данного аппарата является использование широкополосной связи на нестандартной частоте, что позволяет ему оставаться на связи в самых сложных условиях.

Особенности оснащения “Ночной ведьмы” включают возможность сканирования эфира через заданное время после запуска, что может быть использовано для различных разведывательных и наблюдательных задач. Разработчики утверждают, что хотя в настоящее время в конструкции используются импортные комплектующие, скоро начнется производство всех необходимых элементов в России, что укрепит оборонную промышленность страны.

Первая партия в 50 дронов уже отправлена в зону специальной военной операции, что подчеркивает актуальность и востребованность таких технологий.

В дополнение к новостям о “Ночной ведьме”, стало известно о готовности новой версии самоходной противотанковой пушки 2С25М, прозванной “плавающим танком”. Владимир Артяков, первый заместитель гендиректора “Ростеха”, сообщил, что модернизация оружия включала улучшение его бронезащиты. Это сделало пушку более устойчивой к атакам с использованием малокалиберных пушек, тем самым значительно повысив ее боевую эффективность.

Такие инновации в области вооружений показывают, как технологические достижения могут усиливать оборонную способность страны, предоставляя новые возможности для защиты и атаки.