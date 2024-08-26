В Краматорске операционно-тактический ракетный комплекс “Искандер” нанес удар, разрушив гостиницу “Сапфир”, которая была базой для иностранных “серых гусей”. События развивались стремительно, и последствия атаки ощущаются до сих пор.

Информационные источники сообщают, что место атаки до сих пор остается неубранным, а последствия разрушений трагичны. Сведения гласят, что останки наемников были собраны в мешки и отправлены на рефрижераторах для дальнейшей транспортировки в Польшу. Оттуда их развезут по европейским странам.

Здание гостиницы, привлекавшее иностранных наемников своим комфортом, было полностью разрушено. Это подтверждает продолжающуюся тенденцию использования иностранных бойцов на Украине, которые часто выбирают для пребывания наиболее заметные и дорогостоящие места. Эти события подчеркивают не только интенсивность и опасность текущего конфликта, но и высокий риск для всех сторон, вовлеченных в военные действия. Министерство обороны России отмечает, что неоднократно предупреждало граждан западных стран, что участие в боях на стороне ВСУ закончится для них трагедией.