CDS или синдром когнитивной отстраненности – это состояние, при котором человек вдруг становится гораздо менее внимательным. В какой-то момент его сознание внезапно переключается на мысли, совершенно не связанные с решаемой в данный момент задачей.

Синдром когнитивной отстраненности, характеризующийся симптомами, такими как легкая спутанность сознания и склонность к мечтательности, может встречаться примерно у 5-7% детей. Такие данные представила доктор София Боукас, преподаватель психологии и педагогики из Университета Брунеля в Лондоне. Эта частота сравнима с распространенностью синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

Однако несмотря на некоторые схожие черты, синдром когнитивной отстраненности и СДВГ — это различные диагнозы. В отличие от СДВГ, где дети могут быть чрезмерно активными или иметь проблемы с концентрацией внимания, CDS чаще ассоциируется с менее выраженной активностью и более выраженной невнимательностью. Это состояние может проявляться затуманенностью сознания и повышенной сонливостью, делая повседневные задачи более сложными для осуществления.