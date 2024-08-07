Многие люди отмечают, что в жаркую погоду им не особо хочется есть. Как сообщают ученые, ссылаясь на многократные исследования, это явление связано с физиологическими процессами нашего организма.

В холодное время организму необходимо больше калорий для генерации теплообмена и поддержания нормальной температуры тела. При сжигании калорий организм выделяет тепло. А в жаркую погоду потребность в дополнительном тепле снижается, поэтому уменьшается и аппетит.

Нейробиолог Мэтт Картер из колледжа Уильямса подчеркивает, что, несмотря на массу исследований в данном направлении, ученые до конца еще не изучили все механизмы снижения аппетита при увеличении температуры окружающей среды. Однако специалисты точно знают, что в этом процессе задействован ряд различных мозговых контуров.

«Но то, как температура влияет на эту сложную систему, всё ещё остаётся открытой областью исследований», – подчеркнул нейробиолог.

Специалист также отметил, что независимо от сигналов организма, в жаркий период человеку нужно поддерживать водный баланс. Поэтому очень важно пить достаточное количество чистой воды.