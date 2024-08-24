Клиника Мейо в Рочестере подчеркивает важность клетчатки в рационе для поддержания здоровья кишечника и предотвращения воспалений. Эксперты советуют ежедневно получать 30-40 граммов клетчатки, чтобы поддерживать нормальную работу пищеварительной системы.

Гастроэнтеролог Виктор Чедид рекомендует начинать утро с продуктов, богатых клетчаткой. Можно добавить фрукты или орехи в кашу или приготовить овощной салат. В течение дня стоит выбирать цельнозерновые продукты и бобовые.

Также важно пить не менее восьми стаканов воды в день. Это помогает поддерживать нормальную работу кишечника.

Физическая активность тоже важна. Умеренные упражнения укрепляют как иммунную, так и пищеварительную системы. Выбирайте вид активности, который вам подходит.

Психическое состояние оказывает значительное влияние на здоровье кишечника. Стресс может привести к различным проблемам с пищеварением. Люди, пережившие травму в детстве, чаще сталкиваются с синдромом раздраженного кишечника и запорами.

Для оптимального здоровья кишечника важно сочетать правильное питание, достаточное потребление жидкости, физическую активность и заботу о своем психическом благополучии.