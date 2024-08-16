Знаете ли вы, что слишком много сахара в рационе может быть вредным для вашего здоровья? Важно уметь распознавать, когда вы переходите допустимые пределы. Вот как можно определить, употребляете ли вы избыточное количество сахара, основываясь на рекомендациях Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS).

Согласно NHS, исследование которой приводит портал Discover24.ru, свободные сахара — это те, что добавляются в пищу и напитки, а также те, что содержатся в меде, сиропах и некоторых соках, не должны превышать 5% от общего количества потребляемых вами калорий в день. Это означает, что взрослым не рекомендуется потреблять более 30 граммов свободных сахаров в день, что соответствует примерно семи кубикам сахара. Для детей старше 7 лет лимит составляет 24 грамма (6 кубиков), а для детей от 4 до 6 лет — не более 19 граммов (примерно 5 кубиков).

Если вы не уверены, превышаете ли вы эти нормы, вот несколько признаков и симптомов, которые могут вам в этом помочь:

Прыщи: Наблюдаете у себя внезапные высыпания? Исследования показывают, что употребление сахара, особенно из сладких напитков, может увеличить риск появления умеренных и тяжелых прыщей.

Увеличение веса: Сахар способствует увеличению калорийности вашего рациона, что может привести к набору веса. Продукты с высоким содержанием добавленных сахаров часто содержат мало питательных веществ, что приводит к нежелательному увеличению массы тела.

Высокое кровяное давление: Исследования установили связь между употреблением сахара и повышением артериального давления, что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Старение кожи: Слишком много сахара может ускорить процесс старения кожи, способствуя формированию молекул, которые вредят коллагену в вашей коже.

Недостаток энергии: Сахар может дать кратковременный прилив энергии, но часто за этим следует резкий спад, который может вызвать усталость и снижение энергии.

Проблемы со сном: Избыточное потребление сахара может негативно сказаться на качестве вашего сна, делая его более поверхностным и беспокойным.

Если вы обнаружите у себя один или несколько из этих признаков, возможно, пришло время пересмотреть ваше потребление сахара. Помните, что здоровье начинается с правильного питания, и уменьшение количества сахара в вашем рационе может принести значительные преимущества.