Сотрудники Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали новый высокопрочный сплав на основе алюминия с добавлением магния, цинка, меди, хрома, эрбия и циркония, который можно применять в автомобильной и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба НИТУ «МИСиС».

Новый сплав обладает уникальными характеристиками, объединяя хорошие литейные свойства с высокому показателями коррозионной стойкости, прочности и устойчивости к высоким температурам. Новый материал относится к «кроссоверным» сплавам, которые хорошо поддаются различным формам механической обработки, а также их легко перерабатывать для повторного использования.

«Новые сплавы могут иметь широкие области применения во многих отраслях промышленности», – рассказал доцент кафедры металловедения цветных металлов Андрей Поздняков.

Добиться подобных характеристик российским ученым удалось благодаря добавлению в сплав алюминия редкоземельного металла эрбия или иттрия. Данные материалы позволяют отливать новый сплав без образования трещин.