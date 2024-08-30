Чтобы мозг работал долго и точно как часы, следует навсегда забыть фастфуде и газировке, о курении и употреблении спиртного. Ученые из Бурятии раскрыли секреты питания, которые помогут улучшить память, концентрацию и защитить мозг от старения.

Жирная рыба, такая как лосось и скумбрия, рекомендуется для поддержания тонуса мозга, так как она содержит омега-3 жирные кислоты, важные для формирования нейронных связей. Орехи, особенно грецкие и миндаль, богаты антиоксидантами и витамином Е, что помогает защитить клетки мозга от окислительного стресса.

Молочные продукты, такие как йогурт и творог, являются источником кальция и пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника и, как следствие, влияют на работу мозга.

Темный шоколад и ягоды, особенно черника, содержат флаваноиды, способствующие улучшению памяти и концентрации.

Не стоит забывать о достаточном количестве воды: гидратация играет ключевую роль в поддержании когнитивных функций.

Включение вышеперечисленных продуктов в повседневный рацион поможет укрепить не только физическое, но и психическое здоровье.