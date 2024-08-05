Специалисты Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) провели исследование, касаемо использования иван-чая в косметических средствах. Как выяснилось, это целебное растение оказалось очень эффективным для применения в косметических целях.

Доцент кафедры фундаментальной медицины НГУ Михаил Суботялов рассказал, что в Иван-чае содержится порядка 16 аминокислот, из которых 6 являются незаменимыми в человеческом организме. Из этого растения можно выделить флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества являются эффективными антиоксидантами. Кроме того, они способны обеспечить коже защиту от потери влаги, эластичности, что является отличной профилактикой от преждевременного старения.

По словам специалиста, косметические средства, содержащие в себе экстракты иван-чая, будут очень эффективными для обладателей жирного типа кожи и для подростков, страдающих от высыпаний. Ведь активные вещества данного растения отлично справляются с регенерацией тканей при воспалительных процессах, связанных с активностью болезнетворных микроорганизмов.