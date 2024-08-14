Исследование учёных из Медицинской школы Бостонского университета выявило серьёзные риски для мозга, связанные с употреблением напитков с высоким содержанием сахара. Наблюдения за 4200 участниками показали, что регулярное употребление таких напитков может значительно ускорить процессы старения мозга и способствовать развитию деменции.

Участники исследования, регулярно употребляющие один или два стакана сладких напитков в день, демонстрировали ускорение старения мозга на 1,6 года. Особенно тревожные результаты показали те, кто потреблял больше двух порций в день — их мозг старел на целых 11 лет.

Профессор неврологии Судха Сесхадри из Бостонского университета подчеркнул, что хотя результаты исследования еще не окончательные, они достаточно убедительны, чтобы сделать выводы о вреде сладких напитков. Он также отметил, что замена сахара на искусственные подсластители не приносит ожидаемой пользы.

Исследование также показало, что даже такие популярные напитки, как чай и газировки, если их пересластить и употреблять в больших количествах, могут серьёзно навредить когнитивным функциям и памяти.