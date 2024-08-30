Российские военные разведчики из центральной группировки войск продемонстрировали трофеи, захваченные на отвоеванных позициях ВСУ. В их руки попали как современные западные образцы оружия, так и редкие образцы американской техники.

Проект «Русское оружие» опубликовал кадры, на которых можно увидеть разнообразие найденного вооружения. Среди трофеев оказались американские автоматические винтовки М16, гранаты и гранатометы, произведенные в различных странах, а также крупные военные пауэрбанки.

Особый интерес вызвал полевой телефон Standard Electric 1958 года выпуска, который был найден вместе с таблицей американских кодов. Примечательно, что техника до сих пор находится в рабочем состоянии. Также среди находок оказался автомат Калашникова, на магазине которого была вырезана фраза: «Если хочешь знать цену жизни, спроси у покойника».

Этот случай подчеркивает разнообразие и характер трофеев, которые попадают в руки российских военных на линии фронта.