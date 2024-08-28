Туристы из России продолжают массово приезжать в Турцию, несмотря на санкционное давление со стороны США и заметный рост цен. В 2024 году количество российских туристов в этой популярной курортной стране почти достигло рекордных показателей 2019 года. Однако далеко не все отдыхающие довольны своим опытом — многие жалуются на снижение уровня сервиса, грязь и неприветливый персонал в отелях. «Лента.ру» собрала основные претензии россиян к турецкому отдыху.

Одна из туристок, Виктория Б., провела отпуск в Анталье со своим молодым человеком, выбрав для проживания трехзвездочный отель Antalya Dream Hotel. За неделю проживания они заплатили 35,6 тысячи рублей. Однако, по словам Виктории, реальность сильно отличалась от того, что они видели на фотографиях в интернете. Номер оказался значительно меньше, чем они ожидали, а чистота оставляла желать лучшего — в туалете были желтые разводы, а на стене в душе обнаружился длинный волос. К тому же, номер долгое время никто не убирал, что лишь усугубило ситуацию.

Еще большее разочарование у Виктории вызвало поведение сотрудников отеля, которые, по её словам, больше интересовались личными беседами и чаепитием, чем обслуживанием гостей. Завтраки тоже оставляли желать лучшего — ассортимент был крайне скудным и включал лишь вареные яйца, немного сыра, колбасы, огурцы и чай.

Не понравился туристке и сам город Анталья, который она описала как пыльный, грязный и переполненный людьми. Гуляя по местному парку, Виктория с огорчением отметила большое количество мусора и навязчивых попрошаек. Она призналась, что с нетерпением ждала окончания отпуска и возвращения на родину.

Не только недорогие отели разочаровывают российских туристов. Так, один из отдыхающих, потратив почти миллион рублей на отдых в роскошном отеле Lujo Bodrum в Бодруме, остался крайне недоволен сервисом. Он отметил хамское отношение персонала, который демонстративно игнорировал гостей, особенно при обслуживании на гольф-карах. Россиянин также жаловался на навязывание платных услуг в отеле с концепцией «ультра все включено», грязные общественные туалеты и некачественную анимацию. К тому же, его спутница столкнулась с неприятной ситуацией — сотрудник клининговой службы делал ей недвусмысленные комплименты и пытался получить её контактные данные.

Похожие проблемы возникли и у другой туристки, посетившей курорт Фетхие в июне 2024 года. Она заплатила 142 тысячи рублей за неделю проживания в отеле Resa Hotel, но по приезде узнала, что её бронь не была подтверждена. После долгих разбирательств с администрацией отеля девушек всё-таки заселили, но номер оказался очень маленьким и не соответствовал заявленным требованиям.

Неоднократно туристы жаловались на то, что отели в Турции в реальной жизни выглядят значительно хуже, чем на фотографиях. Виктория из Кемера, отдыхавшая в этом курортном городе в 2024 году, отметила, что качество сервиса заметно ухудшилось, а цены взлетели. Она рассказала, что даже на покупку сувениров пришлось отказаться, поскольку изделия китайского производства оказались дороже, чем в Стамбуле. Сам город, по её словам, был грязным, переполненным попрошайками и сирийскими беженцами.

Для тех, кто разочарован качеством отдыха в Турции, российские туроператоры предлагают альтернативу. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян предложил рассмотреть вариант отдыха на китайском острове Хайнань. Он отметил, что там туристов ожидает не только теплое море и качественная отельная база, но и дружелюбное отношение местного населения. К тому же, на Хайнане активно развивают сервис для русскоговорящих туристов, что делает это направление ещё более привлекательным.

С 26 августа из Москвы на Хайнань можно будет добраться прямыми рейсами авиакомпании Hainan Airlines. По данным туроператора Anex, стоимость самого бюджетного тура на этот курортный остров с перелетом составит около 50 тысяч рублей на человека.