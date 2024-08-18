Группа туристок из Белгорода выбрала Беларусь в качестве направления для летнего отдыха. Одна из путешественниц поделилась своими впечатлениями на своей странице в социальных сетях, информирует АБН24.

Стоимость поездки на четверых составила 30 тысяч рублей, включая железнодорожные билеты туда и обратно, а также аренду квартиры. Туристка выразила восторг от чистоты улиц и радушного приема, которым их оказали местные жители. Особенно она порекомендовала воспользоваться аудиогидом при посещении Брестской крепости, чтобы глубже погрузиться в историю этого места.

Однако поездка в столицу Беларуси оставила у девушки двойственные чувства. Минск в летний период показался ей необычно пустынным, что создало впечатление, будто город «вымер». Это наблюдение стало для неё одним из самых неожиданных моментов поездки.