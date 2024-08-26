Тюменская путешественница отправилась на поиски приключений на далекую Камчатку. Путь был нелегким: пересадки, долгие ожидания, все ради того, чтобы сэкономить на билетах. Но она не сдавалась, ведь Камчатка манила своими вулканами, пляжами и неповторимой природой.

И вот она на месте! Первое, что поразило девушку – это невероятная кухня. Красная рыба, икра, крабовое мясо… Настоящий праздник вкуса! Правда, цены на Камчатке кусаются, все в два-три раза дороже, чем дома. Но разве можно устоять перед такими деликатесами?

За неделю путешествия наша героиня потратила около 160 тысяч рублей. Дорого, но оно того стоило! Камчатка покорила ее сердце своими величественными горами, бескрайними пляжами и дымящимися вулканами.

Но приключения не всегда бывают приятными. 18 августа девушка проснулась от сильного землетрясения. Комната тряслась, люстра раскачивалась, как на качелях. Страшно? Конечно! Но даже это не испортило впечатления от поездки.