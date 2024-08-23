В разговоре с NEWS.ru турагент Анастасия Дубинина поделилась, что многих россиян не устраивает уровень сервиса в Грузии, особенно учитывая высокие цены. Она отмечает, что за значительные суммы туристы ожидают гораздо лучшее обслуживание.

“Расходы велики, а сервис зачастую не соответствует ожиданиям”, — говорит Дубинина.

Подтверждает эти слова и программист Алексей из Москвы, который неоднократно посещал Грузию. Он рассказал NEWS.ru, что стоимость отелей, питания и экскурсий в Грузии “значительно бьет по кошельку”. Из-за этого, по его мнению, многие россияне начинают рассматривать более доступные направления для отдыха.

В свете этого, новости о расширении авиасообщения и железнодорожных маршрутов между Россией и другими странами звучат особенно актуально. «Аэрофлот» с 17 сентября начнет выполнять прямые рейсы между Москвой и Денпасаром на Бали, с вылетами два раза в неделю. Также 10 августа стартовал туристический и экскурсионный поезд «Чанлюйхао» между Россией и Китаем, что открывает новые возможности для путешественников.