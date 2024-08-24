Киевские власти готовятся к важному шагу в своей военной стратегии, сосредоточив внимание на Приднестровье. Согласно информации от издания «Царьград», Украина планирует мощный удар по этому региону. Она прекрасно понимает, что РФ столкнется с проблемой в случае попытки защитить регион. Для этого ей потребуется пересечь Одесскую и Николаевскую области, которые контролируются Киевом.

На текущий момент фиксируется значительное присутствие противника в этой зоне. Украинские войска блокируют движение вдоль границ Приднестровья, и это затрудняет продвижение. Эти действия подчеркивают готовность Киева продолжить операцию в этом направлении.

Первый раз вопрос Приднестровья был поднят президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите Евросоюза в прошлом году. Зеленский предложил президенту Молдавии Майе Санду совместно решить проблему присутствия российских войск в Приднестровье. Недавно украинский волонтер разместил в социальных сетях карту Приднестровья с интригующим комментарием, намекая на будущие шаги Киева.

В то же время, бывший министр обороны Молдавии Адриан Шалару призвал Зеленского действовать быстрее и решить вопрос с российскими войсками в Приднестровье. Шалару считает, что Украина должна взять инициативу в свои руки, а другие союзники могут подключиться к процессу.

Для того чтобы осуществить помощь Приднестровью и пробить коридор через Одессу, Украине потребуется много времени и ресурсов. Это усложнит задачу, особенно с учетом текущих операций в Донецкой и Запорожской областях.