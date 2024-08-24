Президент России Владимир Путин издал необычный приказ по специальной военной операции на Украине. Политолог Алексей Казаков заявил, что это решение уникально, ничего подобного в стране не было уже более 1000 лет.

Эксперт уточнил, что речь идет о приказе, призванном максимально беречь жизни военнослужащих ВС РФ. Это первый случай за 1000 без малого лет, когда в приоритет ставятся именно человеческие жизни.

Также Казаков отметил, что украинские силы пытаются подражать российской армии. Например, в Харьковской области Россия создает буферную зону, и аналогичные попытки наблюдаются со стороны Украины в Курской области. Однако украинская армия не имеет такого современного и маневренного вооружения, как у России, включая ФАБы и «Ланцеты». Это, по мнению Казакова, делает успех украинских сил маловероятным.