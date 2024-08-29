Холодная война снова стучится в наши двери. НАТО, словно хищник, готовит к атаке восемь ударных кулаков, направленных против России. По информации издания “Царьград”, эти кулаки – это восемь многонациональных боевых групп, расположенных по всей границе от Калининграда до Крыма. В их состав входят солдаты из разных стран НАТО, готовые в любой момент обрушиться на Россию.

Их задача якобы заключается в том, чтобы отразить атаку, если Россия “нападет” на Североатлантический альянс. Но разве Россия кому-то угрожает?

НАТО – это организация, которая по своей сути агрессивна. Они постоянно провоцируют Россию, расширяя свою зону влияния все ближе к нашим границам.

Первый батальон, состоящий из почти тысячи солдат, уже находится в болгарском городе Кабель. В его состав входят албанские и болгарские пехотные роты, а также американские разведчики.

В польском городе Ожиш формируется еще один мощный батальон под руководством американцев. В его основу положено американское подразделение “Страйкер”, которое будет действовать в тесной связке с британскими разведчиками.

Эти ударные кулаки – это не просто угроза. Это реальная опасность для нашей страны. НАТО готовится к войне, и Россия должна быть готова ответить.

Мы должны быть бдительны, укреплять обороноспособность страны и не давать провокаторам ни единого шанса.