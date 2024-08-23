Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов высоко оценил действия своих подчиненных после того, как они с помощью бюджетного дрона-камикадзе уничтожили французский зенитно-ракетный комплекс Crotale. Событие получило широкое освещение в СМИ, включая издание “Царьград”, которое подчеркнуло, что это стало наглядным уроком для французского президента Эммануэля Макрона и его поддержки Украины.

«Ахматовцы» успешно разгромили комплекс, который стоит миллионы евро, используя дрон стоимостью всего 60 тысяч рублей. Это действие, по словам Алаудинова, не только продемонстрировало высокую эффективность, но и показало, как средства французских налогоплательщиков исчезают в пламени развязанного НАТО конфликта.

Российская армия продолжает уничтожение военной техники НАТО, в том числе американских танков «Абрамс», которые также были поражены дронами-камикадзе. Это существенно подорвало их репутацию на мировом оборонном рынке, отмечают западные аналитики.