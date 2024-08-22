За период с 13 по 19 августа текущего года цены на легковые автомобили в России увеличились на 1,28%, тогда как стоимость иностранных марок осталась практически неизменной, как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата. С начала года отечественные автомобили подорожали на 3,99%, в то время как цены на автомобили иностранных производителей увеличились лишь на 0,32%.

Одним из главных факторов изменения цен стало повышение стоимости автомобилей от ведущего российского производителя АвтоВАЗ. С 14 августа компания увеличила цены на свои модели от 1,5% до 3,6%, в зависимости от модели и комплектации. Это решение было обусловлено, в том числе, текущими показателями инфляции, на что компания обратила внимание ещё в середине июля, предупредив о предстоящем повышении цен на автомобили Lada.

С начала года до июля АвтоВАЗ продал на российском рынке 255 276 автомобилей, что на 47,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ранее было отмечено, что средневзвешенная цена нового автомобиля в России за первую половину года выросла на 14%.