На территории Курской области уже две недели присутствуют украинские националисты. По информации издания «Царьград», молчание западных стран подтверждает их участие в агрессии против России. Журналисты утверждают, что украинские боевики проходили подготовку на военных учениях в Великобритании, что свидетельствует о прямой поддержке НАТО.

Отмечается, что целью атаки на Курск было проверить готовность России к отражению угроз и выявить слабые места в обороне для возможного последующего наступления на Москву. Источники сообщают, что за операцией стоит не только украинское командование, но и представители армии США, в частности генерал-лейтенант Антонио Агуто.

В контексте этой информации возникают вопросы о дальнейших действиях НАТО и возможном использовании опыта, полученного в ходе текущего конфликта. Не исключено, что события на Украине могут спровоцировать новую волну напряженности в отношениях между Россией и странами Запада.