С возрастом меняются не только потребности организма, но и подходы к уходу за волосами. Виктория Толстоносова, специалист по трихологии и нутрициологии, поделилась рекомендациями по этому поводу.

Для новорожденных достаточно мыть голову один или два раза в неделю. По мере взросления, у детей возрастом от нескольких лет до подросткового возраста, частота увеличивается до двух-четырех раз в неделю. Причиной этого является активизация половых гормонов с 12 лет, что ведет к усиленной работе сальных желез.

В молодом возрасте, от 20 до 35 лет, рекомендуется мыть волосы два или три раза в неделю, в зависимости от потребности. В возрастной категории от 35 до 50 лет, когда начинают проявляться процессы старения и снижается активность половых гормонов, важно обогащать рацион продуктами, содержащими Омега-3 жирные кислоты, красное мясо и сливочное масло.

После 50 лет уход за волосами требует особого внимания. Толстоносова советует мыть волосы не чаще двух-трех раз в неделю и избегать частых гигиенических процедур, чтобы сохранить их здоровье и красоту. Научные советы от специалиста помогают адаптировать уход за волосами под индивидуальные особенности организма на разных этапах жизни.