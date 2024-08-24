Три подруги из Каменска-Уральского, расположенного в Свердловской области, недавно вернулись из необычного автопутешествия по Турции и поделились своими впечатлениями. Они рассказали о множестве как положительных, так и отрицательных моментов, которые они пережили в ходе поездки.

Поездка началась с планирования маршрута через Беларусь и Грузию. Прибыв в Тбилиси, россиянки были поражены высокими ценами. За обед для троих без алкоголя они заплатили 7 тысяч рублей, а ночь в гостинице обошлась им в 7,5 тысячи рублей. Эти расходы немного затруднили их бюджет, но они не позволили этому испортить общее впечатление.

При пересечении границы Турции в пункте Сарпи путешественницам пришлось провести около двух часов, ожидая оформления документов и заплатив 3 тысячи рублей за автостраховку. После этого они отправились в Трабзон, а затем путешествовали вдоль Черноморского побережья, направляясь в Каппадокию, Анталью и Конью.

В Турции они заметили, что цены на бензин и отдых на пляже довольно высоки. Например, в Анталье аренда шезлонгов и зонтов, а также обед с пивом для троих стоили 16 тысяч рублей. Трехчасовая прогулка на яхте обошлась им в 500 евро. Эти расходы показались путешественницам значительными, но они отметили, что удовольствия от отдыха это не уменьшило.

В общей сложности подруги проехали 13 тысяч километров и потратили около 250 тысяч рублей, включая расходы на шопинг и другие дополнительные затраты. Они подчеркнули, что маршрут по Грузии и Турции радует своими живописными пейзажами, и посоветовали всем, кто планирует такое путешествие, заранее тщательно проработать маршрут. Важно изучить детали поездки, заблаговременно забронировать гостиницы и позаботиться о валюте, чтобы избежать неожиданных трудностей.