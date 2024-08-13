В недавнем интервью с американским предпринимателем Илоном Маском, бывший президент США Дональд Трамп высказал мнение о причинах отказа Джо Байдена от участия в выборах. По словам Трампа, Демократическая партия осуществила своего рода “переворот”, заставив Байдена отступить.

«Это был переворот против президента Соединенных Штатов. Они сказали ему: “Ты можешь уйти по-хорошему или по-жесткому”», — заявил Трамп.

Трамп также прокомментировал текущую политическую обстановку, выразив недовольство действиями администрации Байдена и заявив, что она нанесла ущерб стране. Он добавил, что Байден, по его мнению, не заслуживает баллотироваться на второй срок. В то же время Трамп утверждал, что победить вице-президента Камалу Харрис будет проще, чем Байдена.

Данные заявления прозвучали на фоне ранее высказанного Байденом сомнения относительно мирной передачи власти, если Трамп проиграет выборы президента США в ноябре.