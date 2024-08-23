Трагические смерти вызвали спор в Южной Корее о безопасности пожарных матрасов

Эффективность спасательных прыжковых матрасов взята под сомнение, поскольку двое из семи человек, погибших в четверг (22 августа) в результате пожара, произошедшего в отеле г. Пучхон, получили смертельные травмы после того, как спрыгнули на подготовленную пожарными надувную конструкцию. Источник: Yonhap.

На видео с места происшествия видно, как двое – мужчина и женщина – погибают, выпрыгнув из окон восьмого этажа отеля на прыжковый матрас, установленный пожарными возле здания. После того, как спрыгнувшая женщин угодила на край спасательной конструкции, матрас перевернулся. В результате этого прыгнувший за женщиной спустя каких-то 4-5 секунд мужчина приземлился не на матрас, а на бетонное покрытие.

Неэффективное средство спасения

Опрошенные агентством «Рёнхап» южнокорейские эксперты отметили, что прыжковые надувные матрасы не пригодны для спасения при пожарах в высотных зданиях, поэтому их нельзя рассматривать как идеальное средство эвакуации.

По оценке Юн Мён-о, профессора Сеульского университета, надувные матрасы полезны при эвакуации из зданий не выше четырех этажей, поскольку падение с большей высоты опасно. Он также сказал, что существует высокая вероятность получения серьезных травм или смерти, если люди, не имеющие достаточной подготовки в использовании таких матрасов, попытаются спрыгнуть на них.

Профессор Ли Ён Чжу из Университета Кёнгиля отметил, что эвакуационно-спасательные конструкции, такие как надувные матрасы и спасательные тросы, не гарантируют полностью безопасного выхода, и их следует использовать лишь в случаях, когда обычные способы эвакуации невозможны.

По данным пожарных служб Южной Кореи, спасательные прыжковые матрасы, в настоящее время используемые в стране, сертифицированы для прыжков с высоты не более 15 метров, учитывая их способность компенсировать падение и другие факторы.

Тем не менее, некоторые местные эксперты утверждают, что инцидент с пожаром в отеле Пучхона крайне необычен, поскольку конструкция такого надувного матраса не рассчитана на легкое переворачивание.

Как пояснил Чхве Ён-сан, профессор медицинского колледжа Тэгу, пожарно-спасательные матрасы очень трудно перевернуть, поскольку они тяжелые. Он добавил, что прыжковый матрас не то что перевернуть, его даже передвинуть трудно из-за значительной массы.