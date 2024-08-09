Многочисленные исследования подтверждают, что кофе не является жиросжигательным напитком. Поэтому специалисты рекомендуют приучить себя к другим напиткам, обладающими свойствами приводить к снижению лишнего веса. Издание RG.ru, ссылаясь на исследования Национальных институтов здравоохранения, приводит ТОП-3 напитков, обладающих свойствами сжигать лишний жир.

Вода с тмином. Этот простой напиток очень полезен для организма человека, так как в нем содержится множество антиоксидантов, оказывающих благотворное влияние на иммунную систему. К тому же, вода с тмином помогает ускорить обмен веществ в организме, поэтому человек начинает худеть. Приготовить этот напиток очень легко. Просто нужно закипятить семена тмина в воде и дать немного настояться.

Зеленый чай. Полезные свойства зеленого чая известны человечеству уже много веков. Этот напиток богат антиоксидантами, поэтому он также усиливает обменные процессы в организме. Употребление всего четырех чашек чая в день поможет ускорить процесс похудения.

Вода с медом и лимоном. Этот напиток подойдет людям, не имеющим аллергию на мед. Лучше употреблять такой напиток по утрам в теплом виде. Вода с медом и лимоном не просто помогает похудеть, она является великолепным стимулятором иммунной системы, что обеспечит защиту организма от вирусных заболеваний в период простуд.