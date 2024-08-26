Российский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, который американское издание The National Interest называет «молотом Путина», может сыграть ключевую роль в случае конфликта с НАТО. Этот самолет, также известный под кодовым названием НАТО Blackjack, представляет собой внушительную машину, которая до сих пор является самым крупным и тяжелым сверхзвуковым боевым самолетом в мире.

Основная задача Ту-160 — нанесение стратегических ударов по особо важным целям. В случае эскалации конфликта между Россией и странами НАТО, Ту-160 может быть использован для точечных ударов или в качестве платформы для запуска ядерного оружия, отмечает издание.

Особое внимание уделяется тому, что Ту-160 остаётся актуальным, несмотря на его возраст. В марте этого года президент Владимир Путин заявил, что в мире нет аналогов российскому Ту-160М. Кроме того, бывший министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в 2024 году Воздушно-космические силы России получат два новых модернизированных бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М.

Это подчеркивает продолжение значимости Ту-160 в российской стратегической авиации, и его роль в обеспечении национальной безопасности, особенно в условиях напряженности с Западом.