Тинейджерам Гонконга предложено играть в бадминтон для обуздания сексуальности

Учебные материалы гонконгского органа образования, направленные на пропаганду «правильных общественных ценностей», определяют добрачную сексуальность, как «девиантную». Источник: The Telegraph.

В руководстве для образовательных учреждений, опубликованном на прошлой неделе, учащимся обоих полов настоятельно советуется «контролировать свои сексуальные желания» и следовать «правильным общественным ценностям».

70-страничный документ, подготовленный для распространения среди школьников в возрасте 12-14 лет, включает раздел, в котором мальчику и девочке, обучающимся вместе, рекомендовано «поиграть в бадминтон в спортивном зале», если они возбудятся.

В другом примере, приведенном в руководстве, говорится, что молодая пара, случайно увидевшая, как другая пара практикует «интимные отношения» (очевидно, речь идет о поцелуях), должна «немедленно покинуть место инцидента» и отправиться «наслаждаться видом цветов и деревьев в парке».

Сублимация бадминтоном

Вместе с 70-страничным руководством учащимся была предоставлена ​«форма обязательства», требующая обязательного заполнения, чтобы установить ограничения на интимную жизнь тинейджера.

В частности, в этом обязательстве прописано обещания развивать «самодисциплину, самоконтроль и сопротивление порнографии».

В документе также содержится предостережение учащимся в отношении соответствующего гардероба с тем условием, чтобы они всегда избегали ношения «сексуальной одежды», поскольку это может привести к «визуальной стимуляции».

Гонконгский депутат Дорин Конг назвала рекомендации бюро образования для школьников «оторванными от реальности» и «нереалистичными».

В частности, она написала в соцсети: «Как [они] смогут забронировать корт в столь короткий срок, чтобы поиграть в бадминтон?».

Гэри Чжан, другой законодатель, утверждает, что эта инициатива органа образования является шагом назад для общества.

«Хотим ли мы регрессировать и позволить такому устаревшему мышлению снова выйти на поверхность и завоевать популярность?», – задался вопросом он.

Кристин Чой, глава Минобразования Гонконга, выступила в защиту названного руководства для учащихся на фоне негативной реакции. Она подчеркнула, что цель этих подростковых инструкций – «защитить» детей и подготовить их к «сложному обществу и среде», когда они вырастут.