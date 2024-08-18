Король Великобритании Карл III принял решение уволить охрану своего младшего брата, принца Эндрю, находящегося в эпицентре многочисленных скандалов. Сообщается, что этот шаг был предпринят с целью вынудить принца покинуть его резиденцию Роял-Лодж, где он проживает с бывшей супругой Сарой Фергюсон. Об этом пишет британское издание Sun, ссылаясь на источники.

Журналисты отмечают, что на этот раз принц Эндрю столкнулся с реальным давлением со стороны британского короля.

Ранее в этом году появлялась информация о том, что Карл III предложил брату и его бывшей жене переехать в коттедж Фрогмор. Этот дом был освобожден в июне 2023 года принцем Гарри и его супругой Меган Маркл.

Напомним, ранее принц Эндрю оказался в эпицентре скандала из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. В результате его лишили всех королевских патронажей и почетных званий.