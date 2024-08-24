Исследователи из Университета Брайтона заявили, что долголетие людей зачастую определяется удачей и генетикой, а не образом жизни. Британские геронтологи считают, что пытаться продлить свою жизнь, ориентируясь на биографии долгожителей, не стоит. По данным The Guardian, существует две ключевые теории, объясняющие феномен долгожительства.

Первая теория утверждает, что продолжительность жизни некоторых людей зависит больше от случайности, чем от их привычек или стиля жизни. Вторая теория предполагает, что определенные генетические особенности делают некоторые организмы более устойчивыми и выносливыми.

Профессор Ричард Фарагер отметил, что многие долгожители не придерживаются здорового образа жизни, что противоречит традиционным представлениям о факторах долголетия. Он также подчеркнул, что некоторые известные факторы, такие как оптимизм, могут быть скорее следствием, чем причиной хорошего здоровья.