Тьерри Анри, знаменитый футболист из «Арсенала» и сборной Франции, был назван лучшим форвардом в истории Английской Премьер-лиги, согласно рейтингу, опубликованному журналом FourFourTwo. Это признание подчеркивает его вклад в футбол с момента дебюта в лиге в сезоне 1999/2000.

За свою карьеру в «Арсенале», Анри провел 258 матчей, в которых забил 175 голов и сделал 75 ассистов, став двукратным победителем чемпионата Англии. Это делает его одним из самых великих футболистов в истории не только клуба, но и всей лиги.

В списке величайших форвардов лиги также нашлись места для других выдающихся игроков. Например, Алан Ширер из «Ньюкасла» занял второе место, а Серхио Агуэро из «Манчестер Сити» — третье. Кроме них, в топ-10 вошли такие знаменитые игроки, как Деннис Бергкамп, Уэйн Руни, Гарри Кейн, Эрик Кантона, Дидье Дрогба, Энди Коул и Эрлинг Холанд, каждый из которых оставил свой след в истории Английской Премьер-лиги.