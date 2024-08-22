Секс-терапевт Донг Тунг Тран, директор центра сексуального здоровья Сонгфу в Тайване, поделился трёмя ключевыми признаками здоровой мужской сексуальной функции, которые могут помочь мужчинам оценить и улучшить их сексуальное здоровье.

Физическое состояние: Первым признаком здоровой сексуальной функции является хорошее физическое здоровье. Проблемы с сердцем, ожирение или другие физические состояния могут влиять на сексуальную активность и эрекцию. По словам Трана, здоровое сердце и хорошее кровообращение улучшают сексуальные функции, поскольку обеспечивают адекватное кровоснабжение половых органов.

Эмоциональное состояние: Нормальный уровень тестостерона помогает поддерживать не только физическое, но и эмоциональное состояние. Тран утверждает, что хорошее настроение и психологическая устойчивость напрямую связаны с сексуальной функцией. Мужчины с адекватным уровнем тестостерона обычно чувствуют себя энергичными, уверенными и мотивированными.

Реакция на стимуляцию: Здоровые мужчины обычно испытывают стойкую эрекцию в ответ на сексуальную стимуляцию. Проблемы с эрекцией могут быть признаком эректильной дисфункции или других медицинских состояний. Стресс и усталость также могут ухудшить сексуальную функцию, поскольку они повышают уровень кортизола, который негативно влияет на либидо и сексуальное влечение.

Эти основные показатели могут помочь мужчинам не только оценить своё текущее сексуальное здоровье, но и определить возможные области для улучшения. Понимание связи между физическим здоровьем и сексуальной функцией является ключевым для поддержания здоровой сексуальной жизни.