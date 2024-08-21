Майор украинской армии в отставке Игорь Лапин в интервью на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Борислава Березы высказал мнение о ситуации на фронте в Курской области. Он подчеркнул, что украинским войскам будет сложно удержать позиции, если фронт станет статичным.

«С точки зрения спецназовца, как только фронт становится статичным, нам конец», — заявил Лапин.

По его словам, российские вооруженные силы обладают преимуществом в воздухе, артиллерии и численности войск, что делает неподвижный фронт особенно уязвимым для украинской стороны.

Лапин также обсудил общую стратегию операции в Курской области, ответственность за которую лежит на главкоме Александре Сырском. Он выразил опасения относительно неясности стратегического замысла этой операции, указывая на отсутствие четкого понимания конечных целей среди широкой общественности и военного руководства.