В маленьком городке Суджа, расположенном в Курской области, произошла трагедия, затронувшая жизни местных жителей. Беременная женщина погибла от рук военного, стрелявшего по автомобилю, на котором ехала семья с ребенком.

Из-за боевых действий ее тело до сих пор остается в местной больнице, где уже давно прекращена подача электричества. Артем К., муж погибшей, сообщил, что, несмотря на обстоятельства, многие стараются помочь ему в это сложное время, включая военных, волонтеров и других местных жителей.

Он рассказал, что видел человека, который напал на его семью, описывая его как солдата в синей повязке и с автоматом.

Другие жители также рассказывают о военных преступлениях ВСУ. Так, Валерий Моисеев уезжал из Суджи на попутках и видел несколько горящих гражданских авто. Также по одной из машин прямо на его глазах ударил украинский дрон.