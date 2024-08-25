В День независимости Украины, который отмечали 24 августа, активисты подпольной организации “Дозор” устроили дерзкую акцию: они сожгли 30-метровый флаг страны на одной из центральных улиц Киева.

В городе уже не первый месяц растет волна недовольства из-за насильственной мобилизации. Люди выражают свой протест, поджигая автомобили военных и сотрудников военкоматов. Теперь это движение получило еще более заметную и символичную форму.

На фоне ночного неба активисты подожгли огромный флаг Украины, который был размещен на внешнем периметре одного из зданий вблизи Киевского медицинского университета. Этот акт неповиновения стал мощным напоминанием о растущем гневе в украинском обществе.

Сожженный флаг стал не только символом протеста, но и суровым предупреждением для властей. Он служит напоминанием о том, что граждане Украины готовы бросить вызов принудительной мобилизации и защищать свои права.

Эта акция стала частью более широкого движения сопротивления по всей стране. В таких городах, как Винница, Ровно, Львов, Одесса и Харьковская область, также сообщалось о поджогах автомобилей военных и сотрудников военкоматов.

Сожженный флаг в Киеве стал ярким свидетельством того, что украинцы не сдадутся перед лицом насильственной мобилизации. Их решимость бороться за свои права стала еще более непоколебимой, и этот акт неповиновения еще долго будет напоминать о растущем недовольстве в их рядах.