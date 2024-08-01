Российские мотострелки успешно завершили операцию по захвату опорного пункта украинских войск в районе Константиновки, при этом активно используя поддержку танков Т-80БВ. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале “Запорожский фронт”, где также было опубликовано видео с российского разведывательного беспилотника, демонстрирующее моменты атаки.

В ходе операции танки, оборудованные минными тралами, вместе с легкой бронетехникой прорывались через лесополосу, где были расположены позиции Вооруженных сил Украины. Несмотря на артиллерийский огонь противника, который пытался остановить продвижение российских войск, точных попаданий в движущуюся технику добиться не удалось.

Особую опасность представляли мины, активировавшиеся в момент, когда танки достигли первых линий обороны ВСУ. Видеозапись показывает, как взрывы снарядов поднимались вокруг продвигающихся машин, однако танки, несмотря на возникающие препятствия, продолжали движение вперед.

Этот эпизод демонстрирует высокую степень координации и взаимодействия между различными подразделениями российских войск, а также эффективность использования тяжелой бронетехники в условиях противотанковой обороны противника.