Ударные дроны ВСУ вели настоящую охоту на пытающихся покинуть город мирных жителей Суджи. Об этом в беседе с корреспондентом «Звезды» рассказал сын протоиерея местного Свято-Троицкого храма Евгений Шестопалов.

«Выезжали под обстрелами. За нами летели дроны. Мы просто влупили под 200, когда выехали на трассу. За нами еще машины ехали. Мы видели, как в них полетели дроны и машины загорелись», – заявил Шестопалов.

По его словам, дальнейшая судьба автомобилей и людей, которые в них находились ему неизвестна. Отец Евгения Шестопалова остался в храме, где находилось еще около 30 мирных жителей города. Однако на следующий день их смогли эвакуировать до Солдатского. Сначала вывезли детей, затем провели эвакуации взрослых граждан.

Шестопалов отметил, что людей получилось эвакуировать из храма поскольку было небольшое затишье между боями. Поэтому даже удалось проехаться по адресам в городе, которые присылали люди, чтобы эвакуировать и других мирных граждан.