Священники Русской Православной Церкви (РПЦ) прокомментировали вопрос прихожан о том, грешно ли смотреть турецкие сериалы, герои которых являются мусульманами и часто молятся на экране.

Представители церкви отмечают, что фильмы не создаются исключительно для развлечения. Через экран транслируется определённая модель поведения, которая представляется как единственно правильная. В такой “мягкой силе” и манипуляции кроется секрет популярности этих сериалов.

«Так или иначе мы проникаемся не то что уважением, но более чем уважением, некоторой лояльностью вплоть до разговоров о том, что вообще все религии равны, они разными путями нас ведут к единому Богу. Что на самом деле совершенно не так», — говорится в сообщении канала «Святые места».

Служители РПЦ подчеркнули, что было бы полезно иметь альтернативу в виде российских сериалов с православными героями. Ещё более полезным времяпрепровождением они считают чтение книг, которое помогает развить воображение и лучше понимать окружающий мир.

Таким образом, церковь не запрещает просмотр турецких сериалов, но советует подходить к этому критически и не забывать о своих духовных корнях.