Согласно православному вероучению, душа усопшего после смерти продолжает свое существование и проходит через определенные этапы перед окончательным определением ее судьбы. В течение первых сорока дней после смерти душа проходит испытания, которые влияют на ее дальнейшую судьбу в загробной жизни.

Непосредственно после смерти душа испытывает отделение от тела и ощущает скорбь и молитвы своих близких. На третий день, совпадающий с похоронами, душа поднимается на небеса, где ангелы в течение шести дней показывают ей рай. Это время, когда близким важно интенсивно молиться, чтобы облегчить душе путь и просить о ее спасении.

На девятый день душа посещает ад, где она видит страдания грешников, и пребывает там до сорокового дня. В этот период также важно молиться и просить о милости для души усопшего.

Сороковой день является ключевым, так как в этот день происходит окончательное определение дальнейшего пути души, и она встречается с Господом. В этот день принято устраивать поминальный обед, посещать кладбище и храм, а также просить священника совершить литургию за упокой души.

Молитвы за усопшего не должны прекращаться даже после сорокового дня, так как они помогают душе найти покой в загробной жизни.