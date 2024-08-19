Священнослужители Русской православной церкви выделили десять предзнаменований апокалипсиса, ссылаясь на библейские тексты, особенно на 24-ю главу Евангелия от Матфея, где Иисус говорит о конце времен. Ветхий Завет прямо не упоминает о конце света, но в Новом Завете эта тема раскрывается подробно.
Перечень предсказаний включает в себя несколько ключевых сигналов, которые, по мнению церкви, указывают на приближение глобальных катаклизмов:
1. Появление лжехристов и лжепророков — личности, утверждающие, что они мессии, что вводит людей в заблуждение.
2. Проповедование Евангелия по всему миру — несмотря на глобальное распространение христианства, по словам Иисуса, любовь многих охладеет.
3. Участившиеся войны и массовые конфликты — регулярные и разрушительные войны становятся все более обыденным явлением.
4. Возвышение Антихриста — появление темной фигуры, которой могут последовать даже некоторые священники.
5. Массовое гонение на христиан — это начнется после того, как будет введена печать с числом 666.
6. Деятельность двух пророков, Еноха и Илии — они будут проповедовать в течение 1260 дней, прежде чем будут убиты, и их смерть встретят с одобрением.
7. Второе пришествие Иисуса Христа на Землю — он уничтожит Антихриста и его последователей.
8. Воскрешение мертвых — все умершие восстанут из могил для суда.
9. Последний суд — Иисус будет судить живых и мертвых, разделяя праведных и грешных.
10. Вечная жизнь или наказание — грешники отправятся в ад, а праведники обретут вечное блаженство рядом с Богом.
Эти элементы апокалиптических предсказаний являются предметом теологических размышлений и интерпретаций и играют важную роль в христианской эсхатологии, отражая глубокие верования о конечных временах, которые занимают значительное место в доктрине многих христианских конфессий.