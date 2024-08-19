Священнослужители Русской православной церкви выделили десять предзнаменований апокалипсиса, ссылаясь на библейские тексты, особенно на 24-ю главу Евангелия от Матфея, где Иисус говорит о конце времен. Ветхий Завет прямо не упоминает о конце света, но в Новом Завете эта тема раскрывается подробно.

Перечень предсказаний включает в себя несколько ключевых сигналов, которые, по мнению церкви, указывают на приближение глобальных катаклизмов:

1. Появление лжехристов и лжепророков — личности, утверждающие, что они мессии, что вводит людей в заблуждение.

2. Проповедование Евангелия по всему миру — несмотря на глобальное распространение христианства, по словам Иисуса, любовь многих охладеет.

3. Участившиеся войны и массовые конфликты — регулярные и разрушительные войны становятся все более обыденным явлением.

4. Возвышение Антихриста — появление темной фигуры, которой могут последовать даже некоторые священники.

5. Массовое гонение на христиан — это начнется после того, как будет введена печать с числом 666.

6. Деятельность двух пророков, Еноха и Илии — они будут проповедовать в течение 1260 дней, прежде чем будут убиты, и их смерть встретят с одобрением.

7. Второе пришествие Иисуса Христа на Землю — он уничтожит Антихриста и его последователей.

8. Воскрешение мертвых — все умершие восстанут из могил для суда.

9. Последний суд — Иисус будет судить живых и мертвых, разделяя праведных и грешных.

10. Вечная жизнь или наказание — грешники отправятся в ад, а праведники обретут вечное блаженство рядом с Богом.

Эти элементы апокалиптических предсказаний являются предметом теологических размышлений и интерпретаций и играют важную роль в христианской эсхатологии, отражая глубокие верования о конечных временах, которые занимают значительное место в доктрине многих христианских конфессий.