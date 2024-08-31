Одним из первых объектов, подвергшихся атаке украинских войск в Курской области, стал Горнальский мужской монастырь. Об этом сообщил протоиерей Олег Чебанов в интервью ТАСС. По его словам, в момент нападения в храме шло богослужение, и монахи были вынуждены эвакуироваться. Однако при попытке скрыться один из монахов был расстрелян в спину украинскими военными.

Протоиерей отметил, что целью атаки был не административный объект или жилые дома, а именно храм. Это, по его мнению, указывает на жестокость и бесчеловечность тех, кто сражается против российских войск.

Чебанов также подчеркнул, что история Курского края знала много потрясений, войн и конфликтов, и в таких ситуациях всегда ощущалась необходимость в Божьей помощи. Он выразил уверенность в том, что нынешний конфликт — это не просто вооруженное противостояние, а битва между добром и злом, где добро неизбежно одержит победу.

По словам протоиерея, не остается сомнений в том, что победа будет на стороне добра, несмотря на все трудности и трагедии, с которыми приходится сталкиваться.