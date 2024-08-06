Доктор Татьяна Сумцова поделилась советами по избавлению от неприятного запаха изо рта, сообщает «Вечерняя Москва». Специалист выделила несколько типов галитоза: физиологический, оральный и экстраоральный. Физиологический часто возникает с утра, оральный связан с заболеваниями полости рта, такими как кариес, а экстраоральный указывает на проблемы с внутренними органами, включая печень и желудочно-кишечный тракт.

Основной метод борьбы с неприятным запахом это тщательная ежедневная гигиена. Врач рекомендует использовать зубную щетку, ирригатор, зубную нить и ополаскиватель, чтобы максимально очистить рот от остатков пищи и микробов. Кроме того, Сумцова советует отказаться от курения и алкоголя, так как они могут усугубить проблему. Также стоит обратить внимание на препараты, которые могут вызывать сухость во рту и как следствие неприятный запах.

Татьяна Сумцова подчеркнула, что регулярная гигиена и внимание к здоровью могут помочь избежать этой неприятной проблемы и сохранить свежесть дыхания на долгое время.