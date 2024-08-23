Бывший глава МВД РФ (1998-1999) Сергей Степашин рассказал об уникальном эпизоде из истории России, когда он смог переубедить президента Бориса Ельцина отказаться от планов захоронения тела Владимира Ленина.

В разговоре с ТАСС Степашин вспомнил, что в 1998 году, когда он встречался с министром внутренних дел Великобритании Джеком Стро в Лондоне, получил неожиданный звонок от Ельцина. Президент срочно вызвал его обратно в Москву и сообщил о решении захоронить Ленина и необходимости обеспечения порядка в стране в связи с этим.

Степашин выдвинул президенту аргументы о сложной экономической, политической и общественной ситуации в стране, указывая на риски, которые могла бы спровоцировать такая мера. В результате Ельцин отложил свои планы.

Таким образом, Степашин сыграл ключевую роль в сохранении исторического статуса тела Ленина, которое было сохранено для публичного посещения согласно постановлению Президиума Центрального исполнительного комитета СССР после смерти Ленина в 1924 году. Мавзолей Ленина, расположенный у Кремлевской стены на Красной площади, стал местом массового паломничества и в 1974 году был взят под государственную охрану.