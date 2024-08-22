Первый этап любого бизнеса – самый трудный. Постоянный стресс, работа на пределе сил, страх неизвестности. О том, как сделать пройти путь становления без потерь, мы расспросили Станислава Юрьевича Николаева – предпринимателя, который более 40 лет успешно работает на российском рынке. Николаев начинал еще в 80-е а сегодня активно развивает целый ряд проектов в сфере машиностроения.

Начинать всегда сложно

Первые несколько лет становления бизнеса – действительно непростой период, но есть несколько действий, которые помогут пережить его легче.

Во-первых, изучите дело, которым собираетесь заниматься. Чем больше у вас знаний в этой отрасли, чем больше у вас в ней контактов, тем проще будет вести бизнес.

Во-вторых, найдите идею, которая востребована. В идеале она должна решать базовые потребности людей. Очень не помешает, если в развитии вашего сервиса или производства также будет заинтересовано государство.

В-третьих, поинтересуйтесь опытом предшественников, наверняка на вашем пути возникнут похожие трудности и вам лучше быть к ним готовым.

И наконец, оцените свои силы. Ответьте себе честно, готовы ли вы к предстоящим трудностям бессонным ночам и ненормированной работе. Если да – можете начинать свое дело.

Обратите внимание на цифровые сервисы

Сегодня российский рынок покинули многие западные компании. И это ваш шанс занять их место предложив бывшим российским партнерам этих компаний свои услуги.Особенно это актуально в сфере цифровых технологий. Например, разработок в сфере искусственного интеллекта. Создание отечественного продукта, с использованием ИИ, наверняка, не останется незамеченным ни бизнесом, ни государством. К тому же, в создании таких продуктов не обязательно начинать работу с чистого листа, можно воспользоваться уже существующими идеями, получившими аудиторию за рубежом, и создать аналог или адаптировать их под российские нужды.

Важно быть гибким

Изменения рынка, зачастую, внезапны и непредсказуемы. На ваш бизнес может повлиять международная политическая обстановка, пандемия, те же погода и стихийные бедствия. Чтобы не потерять дело, вы должны быть гибким и мгновенно реагировать на изменяющиеся условия окружающей среды.

Если ваша целевая аудитория внезапно утратила платежеспособность, ищите другую, против поставщика ввели санкции – изменяйте схемы поставок. Главное – делать все это оперативнее конкурентов. Тогда во время кризиса вы будете не терять, а выигрывать, захватывая новые рынки и увеличивая капитализацию своей компании.

Команда – это важно

Если вашему бизнесу удастся пережить первые самые тяжелые годы вы столкнетесь с новой проблемой. Часов в сутках на контроль всех процессов уже недостаточно, нужно делегировать часть полномочий, но некому. Что бы такого не произошло, необходимо еще на ранних этапах вкладываться в команду.

Передавайте знания подчиненным. Лучше это делать постепенно, чтобы человек успевал не только получить новую информацию, но и проверить мог проверить себя.Не только контролируйте подчиненных, но и помогайте в принятии решений. Человек должен понять и перенять вашу логику принятия решений, и видение касательно развития компании.

Кроме того, Николаев советует предпринимателям изначально работать над образованием в коллективе института наставничества, когда опытные работники помогают и обучают молодых. Естественно, самые важные решения в любой ситуации должны оставаться за вами, но рутинные процессы вы должны передать в ведение грамотных менеджеров, сосредоточившись на главном – стратегии и развитии.

Кризис роста — это то, с чем рано или поздно столкнется любой бизнес, и выйти из этого кризиса можно только подготовившись к нему заранее.

Справка

Родился Станислав Юрьевич Николаев в Донецке в 1951 году. Получил два высших образования, отслужил срочную службу в армии. Трудовой путь начал в Туркменистане, где за несколько лет сумел дорасти до до заместителя начальника объединения «Туркменнефтегазстрой».

Бизнесом занялся в 80-х когда перебрался в Москву. В двухтысячных Николаев сумел спасти от окончательного банкротства один из крупных машиностроительных заводов.

Важную роль в жизни Станислава Юрьевича играет меценатская деятельность. Николаев разыскивает и передает в музеи церковные и исторические реликвии волею судьбы, оказавшиеся в частных руках, или за границей.

Одним из его даров Историческому музею стала икона «Господь Вседержитель (Спас Москворецкий)», которая была утеряна после 1927 года. Николаеву удалось найти и выкупить произведение искусства. Теперь она доступна для всех посетителей Покровского собора — действующего храма и музея.

Другой пример деятельности Николаева – передача в Дом-музей великой княгини Елисаветы Феодоровны при Марфо-Мариинской обители в Москве архива писем великого князя Сергея.

А 17 апреля 2023 года постоянная экспозиция Исторического музея, благодаря усилиям Николаева пополнилась иконой «Спас Ярое око» – уменьшенной копией знаменитой иконы XIV века.