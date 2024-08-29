Отдых это время, когда хочется забыть о проблемах и расслабиться. Но для многих россиян путешествие начинается с тревог и опасений. Что если самолет опоздает? А вдруг в квартире прорвет трубу? А как там моя кошка без меня?

Недавнее исследование, итоги которого опубликовал портал “Лента.ру”, показало, что почти треть туристов боится аварий на транспорте. Представьте: вы уже предвкушаете ласковое море и вдруг авария на трассе по пути в аэропорт. Кошмар!

На втором месте по популярности страх за сохранность жилья. Каждый пятый россиянин переживает, что в его отсутствие квартиру затопят соседи или, еще хуже, случится пожар.

А как же домашние питомцы? 16% опрошенных признались, что больше всего беспокоятся о своих любимцах. Кто покормит кота? Выгуляет собаку? А вдруг попугайчик заскучает и начнет выщипывать перья?

Интересно, что страх перед культурными различиями и незнакомой обстановкой волнует всего 8% и 7% туристов соответственно. Видимо, россияне считают себя достаточно адаптивными и готовыми к любым приключениям.

И все же, есть и те, кто не испытывает никаких тревог перед отпуском. Это настоящие счастливчики, которые умеют отключаться от проблем и наслаждаться отдыхом на полную катушку. Исследование показало, что чаще всего это мужчины среднего возраста. А вот молодые женщины, наоборот, склонны к излишним переживаниям.

Что ж, страхи это естественная часть нашей жизни. Главное не позволять им испортить долгожданный отпуск. Ведь путешествия это не только новые впечатления, но и возможность преодолеть свои страхи и стать немного смелее.