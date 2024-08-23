Британский журнал The Spectator опубликовал статью своего обозревателя Юлиуса Штрауса, в которой он анализирует решение Владимира Путина не перебрасывать российские войска из Донбасса в Курскую область, атакованную ВСУ. Штраус считает, что российский лидер решил избегать открытия новых фронтов, хотя это создало бы для Киева серьезные сложности.

Журналист предполагает, что Путин осознал, что переброска войск могла бы быть воспринята как признание поражения перед украинскими стратегическими маневрами. По мнению Штрауса, серьезная эскалация со стороны России могла бы привести к усилению вмешательства Запада в конфликт, что не соответствует интересам Кремля. Также он отметил, что текущая тактика позволяет России сохранять стратегическое преимущество.

Анатолий Антонов, посол России в США, заявил о намерении России наказать всех, кто причастен к атакам на Курскую область. Он уверен, что ВСУ, атаковавшие регион, будут уничтожены, и подчеркнул, что отступление не рассматривается как вариант. Посол также подчеркнул важность укрепления оборонительной мощи России.