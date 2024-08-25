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Представитель секьюрити агентства Reuters мог погибнуть в результате обстрела в Краматорске, находящемся на территории ДНР, контролируемой Киевом. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в самом агентстве.

“По предварительной информации, это был не журналист, а именно советник по безопасности”, сообщил собеседник агентства, отметив, что детали еще уточняются.

Он не смог подтвердить, был ли погибший гражданином Великобритании.

Ранее Reuters сообщило, что в ходе предполагаемого ракетного удара по Краматорску 24 августа один из сотрудников агентства пропал без вести, а двое других были госпитализированы. Еще трое представителей Reuters не пострадали.