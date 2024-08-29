Киев вновь оказался под мощным ударом, когда сирены воздушной тревоги разрезали утреннюю тишину, а на востоке столицы взметнулись клубы черного дыма. В результате массированной атаки загорелись военные склады в Броварах и ангары с самолетами в Борисполе. В Сумской области прогремели 220 взрывов, среди которых был уничтожен железнодорожный узел с военными эшелонами. Взрывы также сотрясли Одесскую, Черкасскую, Николаевскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области.

На фоне этих событий украинские СМИ накануне радовали жителей позитивными новостями о том, что Россия якобы исчерпала все свои ракеты и дроны. Однако утро показало обратное — российские удары возобновились с новой силой, и жители, выбравшиеся из укрытий, снова вернулись в подвалы.

Согласно украинскому изданию ТСН, российские беспилотники атаковали Киев со стороны Херсонской и Курской областей, нанося удары волнами с разных направлений. Воздушная тревога длилась более пяти часов, а в атаке участвовали ударные дроны «Герань-2». Несмотря на заверения киевских властей, что все беспилотники были сбиты, многочисленные пожары и разрушения говорят об обратном. В Броварах взрыв был настолько мощным, что местные жители сообщают о том, как буквально подлетали на диванах.

В Борисполе, где находится крупнейший авиационный хаб Украины, российские удары были направлены на военные объекты, использующие гражданскую инфраструктуру для прикрытия. Считается, что в ангарах могут находиться американские истребители F-16, которые Киев планирует использовать с секретных баз.

В Одессе взрывы и тревога звучат непрерывно. В районе морского порта слышны разрывы, а сирены не умолкают. В Черкассах пожарные продолжают бороться с огнём на военно-ремонтном предприятии, где после удара беспилотника возник мощный пожар.

В Сумской области зафиксировано 220 взрывов, вызванных российскими ударами по колоннам украинской бронетехники и войскам, направляющимся в сторону Курской области. Разведывательные дроны фиксируют любые передвижения, и на их месте мгновенно происходят удары.

Несмотря на уверения Киева, что российские запасы оружия исчерпаны, события показывают, что арсенал России по-прежнему обширен и способен наносить серьёзные удары по противнику.