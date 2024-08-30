Все мы знаем, как важно хорошо выспаться. Но что делать, если сон постоянно прерывается? Вы просыпаетесь среди ночи и потом часами ворочаетесь, пытаясь снова заснуть? Не отчаивайтесь, есть выход!

Врач-сомнолог Елена Царева раскрывает секреты ночных пробуждений и дает советы, как с ними бороться.

Оказывается, самая частая причина это банальные походы в туалет. Особенно если вы включаете свет, чтобы не споткнуться в темноте. Яркий свет подавляет выработку мелатонина гормона сна, и заснуть снова становится очень трудно.

Еще одна причина остановки дыхания во сне. Это серьезная проблема, которая может привести к скачкам давления и пульса. В таком случае организм испытывает стресс, словно вы только что пробежали марафон. Нужно немного времени, чтобы успокоиться и снова погрузиться в сон.

Но иногда за ночными пробуждениями скрываются более глубокие проблемы, например, депрессия или дефицит витамина D. Если вы постоянно просыпаетесь и не можете заснуть, обязательно обратитесь к врачу.

Не стоит заниматься самолечением! Только специалист сможет выявить истинную причину ваших проблем со сном и подобрать правильное лечение. Современные методы исследования сна помогут разобраться в ситуации и вернуть вам спокойные ночи.

Так что не отчаивайтесь, если вы страдаете от ночных пробуждений. Помните, что качественный сон это залог здоровья и хорошего настроения. И вернуть его вполне реально!