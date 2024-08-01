Российская певица и солистка группы «A’Студио» Кети Топурия сообщила радостную новость – 31 июля она родила дочь, которой дала имя Николь. Артистка опубликовала в соцсетях первый снимок своего третьего ребенка. На фото Кети держит крохотную ножку новорожденной малышки. Певица получила массу поздравлений с пополнением в семье от близких, друзей и коллег.

«Ура! Кети, дорогая! Поздравляю!» – написал поздравление Сергей Лазарев. «Кети, поздравляю вашу чудесную семью», – поздравила певица Полина Гагарина. «Поздравляю! Это чудо!» – написала Ани Лорак.

Поклонники артистки оставили сотни комментариев с поздравлениями и наилучшими пожеланиями молодой маме и малышке Николь.

Кети Топурия замужем за бизнесменом Львом Деньговым. Пара сыграла свадьбу в ноябре 2020 года. У супругов есть трехлетний сын Адам. Также певица воспитывает девятилетнюю дочь Оливию от первого брака с бизнесменом Львом Гейхманом, который продлился 4 года.